Иностранные бойцы станут плечом к плечу с военными ВСУ, чтобы уничтожать российских оккупантов.

В Луганскую область на помощь украинским военным прибыли бойцы "Интернационального легиона".

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его данным, добровольцы, воюющие на стороне Украины, прибыли в Северодонецк.

"Луганщине помогает весь мир. "Иностранный легион" зашел в Северодонецк. Бои за город продолжаются", - отметил Гайдай.

Кроме этого, глава области поделился сюжетом, который сняли журналисты издания "Радио Свобода". На кадрах видно, как украинская военная техника едет по дорогам Луганщины проезжающие мимо разрушенные дома и сгоревший гражданский транспорт.

Также украинским военным передали боеприпасы, медикаменты и продовольствие.

Как сообщал УНИАН, после начала войны РФ против Украины, президент Владимир Зеленский призвал иностранных граждан присоединиться к борьбе против оккупантов. После этого в Украине создали "Интернациональный легион", в который и вошли иностранные бойцы из 52 стран мира.

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