Российские оккупанты нанесли авиаудар по позициям украинских войск вблизи Слатино и Дементьевки на Харьковском направлении.

Враг готовится возобновить наступление на Славянском направлении, сосредоточил здесь до 20 батальонных тактических групп.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточил группировку численностью до 20 батальонных тактических групп. С целью улучшения тактического положения пытался вести наступление в направлениях на населенные пункты Барвенковое и Святогорск, успеха не имел", - отметили в Генштабе.

Также указывается, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не выявлено. С 1 июня начато проведение мероприятий боевой подготовки подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь на полигоне Выжловичи в Брестской области. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник активные действия не проводил, признаков создания ударных группировок не выявлено.

Кроме того, с целью уточнения расположения позиций украинских войск враг вел разведку с применением БпЛА в отдельных районах Сумской и Черниговской областей.

Также в Генштабе отметили, что на Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивает на сдерживании продвижения войск ВСУ в направлении государственной границы. Продолжал огневое воздействие на подразделения Сил обороны с применением авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Продолжается разведка с целью поиска слабых мест в обороне украинских войск и определения дальнейших направлений активных действий. Не прекращается проведение мероприятий логистического обеспечения и усиления группировки войск врага.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают ведение обороны, разрушают гражданские объекты в Харькове. Нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Слатино и Дементьевка.

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