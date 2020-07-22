Родные "личного врага" Кадырова взяли на себя вину за его убийство

Они записали видеообращение.

Жители чеченского села Мескер-Юрт взяли на себя вину за убийство своего родственника – блогера Мамихана Умарова (известен как Анзор из Вены), которого застрелили в начале июля на дороге в Австрии.

Читайте также"Чеченцы помнят обиды": Кадыров вспомнил двух убитых в Европе оппозиционных блогеров РФ

Родные убитого записали видеообращение, в котором фактически признались в преступлении, сообщает «Кавказ. Реалии».

«Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое, и он должен по их поручению это говорить», – сказал на чеченском языке один из родственников.

По его словам, тогда семья Умарова поняла, что «его надо будет остановить в любом случае»: «То, что сделано, сделано нами. Это мы должны были сделать. Не мучайте людей, оставьте в покое».

Как писал УНИАН, Умарова застрелили 4 июля на дороге в пригороде Вены. За его критику его называли личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова. По подозрению в убийстве задержали уроженцев Чечни Сарали Ахтаева и Салмана Магамадова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram