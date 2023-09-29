Бюджет России в первой половине 2023 года исполнен с огромным дефицитом.

Государственный долг РФ за первую половину 2023 года увеличился на 2,2 трлн рублей. На весь год запланированы были 2,5 трлн рублей, сообщает "Forbes Россия" со ссылкой на данные Счетной палаты РФ.

Отмечается, что госдолг увеличился на 10%, и по состоянию на 1 июля, сумма заимствований РФ составляла чуть больше 25 трлн рублей.

Выросли и расходы на обслуживание государственного долга, на 1 июля они составили 718,1 млрд рублей (на 4% больше чем в середине 2022 года и на 42% - в середине 2021-го).

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Что касается самого бюджета России, то в первой половине 2023 года он был исполнен с дефицитом в размере 2,35 трлн рублей. При этом доходы сократились на 1,64 трлн рублей (11,7%), а Расходы увеличились на 2,2 трлн рублей (17,5%).

Заявление Путина о войне

Напомним, во время выступления на последнем пленарном заседании Восточного экономического форума кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что из-за развязанной войны в Украине Россия ничего не потеряла, а поляризация мира пошла ей только на пользу.

"Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение - укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит", - заявил он.

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