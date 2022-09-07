Напомним, в Украине в ходе войны были ликвидированы более 50 тыс. российских военных.

Президент РФ Владимир Путин назвал вторжение в Украину "зеркальным ответом на действия противника".

Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По мнению Путина, в результате войны в Украине Россия ничего не потеряла, а поляризация мира пошла ей только на пользу.

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"Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение - укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит", - сказал он.

По его словам, с точки зрения военных действий РФ ничего не начала, а пытается только закончить.

Комментируя войну на Донбассе с 2014 года, глава Кремля заявил, что помочь жителям этих территорий - долг РФ, и страна начала военные действия в качестве "зеркального ответа на действия противника - вооруженным путем".

Напомним, Россия широкомасштабно вторглась в Украину 24 февраля.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины мощно обновили статистку потерь России. За минувшие сутки наши защитники ликвидировали почти 500 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Всего же с 24 февраля ВСУ ликвидировали более 50 тыс. российских военных, более 2 тыс. танков, более 400 самолетов и вертолетов.

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