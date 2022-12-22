Из-за ограничений, наложенных на РФ, иностранцы не могут получить купонные доходы и основную сумму долга по бумагам.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину финансовые фирмы Казахстана скупают российский государственный долг у инвесторов, которые не могут выйти с рынка РФ из-за санкций.

Как сообщает Bloomberg, госдолг выкупается со значительным дисконтом. Долг регистрируется в казахстанском клиринговом центре, что позволяет покупателям получать купонный доход и основную сумму долга.

Как говорится в материале, таким образом фирмы Казахстана получают быструю прибыль для себя и клиентов в то время, когда некоторые международные инвесторы остаются держателями долга на миллиарды рублей. Из-за ограничений, наложенных на РФ и самой Россией, иностранцы не могут получить купонные доходы и основную сумму долга по бумагам, но внутри страны местные инвесторы могут получать платежи.

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Центральный депозитарий Казахстана сообщил о резком увеличении количества зарегистрированных еврооблигаций и ОФЗ, выпущенных Министерством финансов России. Общее количество выросло до 42 по состоянию на 1 ноября. Самый быстрый рост произошел в сентябре, когда количество регистраций выросло до 33 с 13.

Многие иностранные инвесторы с рублевыми суверенными облигациями теперь остались с бумагами, по которым они не могут получить доступ к платежам за пределами России. Перепродажа таких облигаций означает, что иностранцы могут вернуть по крайней мере некоторую стоимость.

Вторжение РФ в Украину и позиция Казахстана:

Россия еще с 1990-х годов предпринимала попытки по аннексии части северного Казахстана.

После полномасштабного вторжения путинских войск в Украину президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наладить продажи нефти в обход РФ.

Также Токаев заявил о невозможности признания так называемых "ЛДНР".

В эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" политолог Дмитрий Дробницкий назвал Казахстан следующей "проблемой" для Российской Федерации. Он убежден, что в этой стране могут происходить "нацистские процессы".

9 декабря 2022 года посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин заговорил о "русофобии и национализме" в этой стране. В Казахстане не стали молчать и ответили дипломату.

Война в Украине и крах российской экономики:

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

По состоянию на 31 августа 2022 года 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки. В тот же день, 21 декабря, стало известно о том, что в России ввели "откат" с иностранцев, продающих бизнес в РФ.

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