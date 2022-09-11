От Путина требуют более активных действий, отметил Мусиенко.

Кресло под президентом России Владимиром Путиным начинает шататься, ситуация в РФ накаляется.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

"Фактически с двух сторон атакуют Путина. Его атакуют ястребы, требующие более активных и резких действий, а он не может их продемонстрировать. И второе, его атакует так называемое либеральное крыло", – отметил он. Видео дня

Эксперт напомнил о том, что местные власти Санкт-Петербурга и Москвы осудили войну в Украине.

"Это очень мощный индикатор, что какие-то изменения есть, – считает он. – Они (россияне) сталкиваются с последствиями, которые становятся более негативными из-за санкций, сейчас визы начнут ограничивать…".

Напомним, ранее экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак заявил, что в России начинают "отмазывать" Путина от войны с Украиной:

"Что это не он принял решение, это было коллективное решение… Будут кадровые решения в российской верхушке. Путин не простит тех людей, которые ездили непосредственно на оккупированные территории".

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