Кресло под президентом России Владимиром Путиным начинает шататься, ситуация в РФ накаляется.
Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.
"Фактически с двух сторон атакуют Путина. Его атакуют ястребы, требующие более активных и резких действий, а он не может их продемонстрировать. И второе, его атакует так называемое либеральное крыло", – отметил он.Видео дня
Эксперт напомнил о том, что местные власти Санкт-Петербурга и Москвы осудили войну в Украине.
"Это очень мощный индикатор, что какие-то изменения есть, – считает он. – Они (россияне) сталкиваются с последствиями, которые становятся более негативными из-за санкций, сейчас визы начнут ограничивать…".
Напомним, ранее экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак заявил, что в России начинают "отмазывать" Путина от войны с Украиной:
"Что это не он принял решение, это было коллективное решение… Будут кадровые решения в российской верхушке. Путин не простит тех людей, которые ездили непосредственно на оккупированные территории".