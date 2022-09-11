В Херсонской области российские "политтехнологи", готовившие референдум, пока остаются.

После удачного наступления ВСУ на Харьковщине российские власти "отложили" проведение референдумов о "присоединении к России" оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщает российские издание "Медуза".

Как пишет издание, единственная причина этого решения — успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении.

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Связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию. "Поступил приказ ехать домой", - пишет издание.

В Херсонской области российские "политтехнологи", готовившие референдум, пока остаются.

По состоянию на 11 сентября до выхода на госграницу на Харьковщине ВСУ оставалось пройти еще 50 километров.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представителя ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ в разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

11 сентября 2022 года глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о то, что россияне пакуют награбленное и бегут. Российские военные покидают даже города, которые были оккупированы еще в 2014 году.

По состоянию на 11 сентября до выхода на госграницу на Харьковщине ВСУ оставалось пройти еще 50 километров.

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