Теперь война приобретает налет религиозности.

Российские власти придумали новый повод продолжать захватническую войну против Украины. Теперь в качестве оправдания агрессии служит необходимость "защиты Киево-Печерской лавры" и "возвращения" православных святынь, находящихся в украинских храмах.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, которого цитирует агентство ТАСС.

В частности, Нарышкин обвинил украинские власти в том, что они по договоренности с ЮНЕСКО (структура ООН, которая занимается в том числе охраной культурного наследия) якобы договорились временно эвакуировать с территории Киево-Печерской лавры христианские ценности, в том числе святые мощи, и временно разместить их в музеях Италии, Франции, Германии и Ватикана, дабы уберечь их от российских ракетных ударов.

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Хотя Нарышкин сам же утверждает, что эвакуация реликвий осуществляется временно – до окончания войны, он выразил уверенность, что на самом деле святыни хотят "украсть".

"Западные разорители гробниц забывают, что это для них похищенные реликвии – всего лишь дорогостоящие "артефакты", а для русского мира – это бесценные святыни, мы будем их возвращать и обязательно вернем. Для нашей страны защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже", – заявили в СВР.

На истерику главы российской внешней разведки уже отреагировал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Чем больше Лавра становится украинской, тем больше подгорает на болотах. Единственная задача, которая стоит перед нами сейчас в отношении Лавры – защитить ее от русского мира и окончательно проверить, все ли наши украинские сакральные реликвии на месте", – заявил он.

При этом Ткаченко заверил, что "ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины", а вот россияне должны будут вернуть то, что украли ранее.

Ситуация вокруг Лавры и российский ракетный террор

В начале июня государственная комиссия завершила инвентаризацию имущества Киево-Печерской Лавры и подписала акт приема-передачи этого имущества заповеднику "Киево-Печерская лавра". Ранее этим имуществом фактически распоряжались церковнослужители УПЦ МП.

Лавра, как и любой другой объект на территории Киева подвергается постоянной угрозе разрушения из-за систематических ракетных обстрелов со стороны России. Так, только в мае агрессор выпустил по Украине более 500 ракет и дронов-камикадзе – большинство именно по Киеву. Хотя большинство из них удается сбить, даже падающие обломки могут представлять большую угрозу для людей и сооружений на земле.

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