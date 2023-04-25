По его словам, есть признаки более цивилизованного подхода представителей монастыря к работе комиссии.

Хозяйственный суд Киева постановил обеспечить нормальную работу комиссии по приему-передаче госимущества Киево-Печерской лавры к рассмотрению по существу основного иска о расторжении договора аренды помещений лавры с УПЦ (МП). Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире информационного телемарафона.

"Мы имеем решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований относительно того, чтобы никто не препятствовал работе министерства до вступления в законную силу решения суда, до рассмотрения основного иска заповедника. Так что, я думаю, что с сегодняшнего дня эксцессов во время работы комиссии не будет", - сказал он.

По его словам, по состоянию на сегодня в Киево-Печерской лавре "продолжается диалог" между комиссией и представителями УПЦ (МП).

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"Мы видим признаки более цивилизованного подхода представителей монастыря к работе комиссии. Я думаю, что это ускорит ее работу и в конечном итоге приведет к тому, что государство снова будет управлять заповедником в соответствии с законом", - сказал он.

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры - что известно

1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

10 марта Свято-Успенский монастырь УПЦ (МП) предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта этого года. Однако представители УПЦ (МП) не желают покидать лавру и заявляют, что не видят оснований для выселения.

29 марта стало известно, что они подали в Хозяйственный суд Киева иск к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", в котором требуют признать недействительным отказ от договора с УПЦ (МП). Его духовенство заявило, что не покинет лавру до завершения судебного разбирательства.

30 марта стало известно, что Хозяйственный суд города Киева отказал УПЦ (МП) в обеспечении иска к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что комиссия по приему-передаче государственного имущества заповедника не смогла начать свою работу. По его словам, было физическое препятствование со стороны УПЦ (МП).

30 марта решением правительства утратило силу распоряжение времен президентства Виктора Януковича о передаче в безвозмездное пользование УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

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