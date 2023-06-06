В случае отказа - будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий заповеднику в пользовании имуществом.

Возвращено в пользование государства 79 объектов национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он отметил, что делается все для того, чтобы очистить нашу землю от русского мира.

По его словам, вчера, 5 июня, комиссия МКИП по приему-передаче государственного имущества Лавры завершила свою работу и подписала акт приема-передачи государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которым подтвердила передачу государственного имущества в пользование заповеднику.

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Ткаченко отмечает, что Украинская православная церковь Московского патриархата на территории Лавры допустила самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника и "со всем этим еще будем разбираться". Министр культуры и информационной политики сообщил, что заповедник направил требование УПЦ МП о безотлагательном освобождении и возвращении заповеднику его имущества в течение трех дней.

"В случае отказа - будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий заповеднику в пользовании имуществом", - подчеркнул Ткаченко.

При этом отметил, что сегодня представители монастыря отказались через канцелярию принять Акт приема-передачи государственного имущества. Поэтому заповедник отправил все документы по почте и в электронном формате.

"Это действительно историческое решение и непростая работа, но Лавра должна быть украинской, и она возвращается в государство". - подчеркнул Ткаченко.

Освобождение Киево-Печерской лавры от УПЦ МП

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Было решение правительства о потере силы распоряжения, которым при президентстве Виктора Януковича было передано в безвозмездное пользование УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

В марте Свято-Успенский монастырь УПЦ (МП) предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры. УПЦ МП подала в суд о признании недействительным отказ от договора с этой церковью.

30 марта стало известно, что Хозяйственный суд Киева отказал московской церкви в обеспечении иск.

Комиссия по приему-передаче государственного имущества заповедника сначала не смогла начать свою работу, из-за физическое противостояние московской церкви. Возле Лавры собирались сторонники УПЦ МП, которые были нередко агрессивно настроены.

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