Сборы планируют проводить партиями по 25% работников.

В Белгородской области началась активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию "Вагнера".

Соответствующая договоренность была достигнута с руководством Оскольского электрометаллургического комбината. Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 18 ноября.

Отмечается, что работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ЧВК "Вагнер" сроком на 30 дней с сохранением заработной платы.

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Сборы будут проводить партиями по 25% работников этой категории. После завершения мероприятий мужчинам предложат подписать контракт с частной военной кампанией.

ЧВК "Вагнер" и война в Украине

6 ноября владелец ЧВК "Вагнера", бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о создание Центров по подготовке военных в Белгородской и Курской областях РФ, граничащих с Украиной.

По мнению Института изучения войны, президент РФ Владимир Путин считает, что зависит от "вагнеровцев", в частности в боях за Бахмут. Аналитики ISW заявляли, что боевики ЧВК"Вагнера" пытаются отличиться от регулярных российских войск и вооруженных банд-формирований ОРДЛО, часто приписывая себе чужие успехи".

Пригожин, известный как бизнесмен и "повар Путина", прекратил открещиваться от деятельности ЧВК. В том числе, он лично агитировал "зэков" и завербовал более тысячи узников.

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