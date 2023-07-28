Путин может внезапно умереть, полагает западный эксперт.

Кристофер Стил, руководивший в MI6 (секретная разведывательная служба Министерства иностранных дел Великобритании) в Лондоне отделом по РФ с 2006 по 2009 год, считает, что Западу нужно "подготовиться к концу эпохи" российского диктатора - Владимир Путин скоро может перестать руководить страной.

Экс-шпион полагает, что лидер россиян покинет власть "в течение следующего года", пишет Sky News. По его словам, источники, которые очень заслуживают доверия, сообщают, что Путин был болен на протяжении некоторого времени, и это повышает вероятность его внезапной смерти.

Стил считает, что для западных государств худший вариант - это убийство Путина в результате заговора з-за пределов РФ или внутренними элементами, поскольку после этого может возникнуть "фракционное кровопролитие" до того, как будет установлен преемник.

Видео дня

"Директор ФСБ (Федеральная служба безопасности России - Ред.) Александр Бортников может стать одним из претендентов на власть при таком сценарии", - спрогнозировал бывший шпион.

Интересные новости России о Путине - сегодня это стоит знать

Владимир Путин находится у власти в РФ более 20 лет, много раз избирался президентом, но его президентские сроки были "обнулены" в 2020 году, то есть он снова сможет участвовать в выборах. Новые выборы президента РФ должны состояться 17 марта следующего года. СМИ писали, что Кремль уже готовится нарисовать диктатору "победу".

В конце июля советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что в РФ будет переворот. По его словам, страна уже "беременна революцией".

Вас также могут заинтересовать новости: