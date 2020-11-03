В российском селе под Волгоградом родители 10-летнего мальчика Ильи решили, что в их сына вселились бесы и провели "обряд изгнания нечисти".
Все происходящее попало на видео, пишет КП. Эта запись шокирует.
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На опубликованном видеоролике видно, как родители ребенка скручивают ему руки, а мальчик пытается вырваться и кричит. Женщина попросила намазать крест святой водой, принести чеснок и зажечь свечу, чтобы якобы изгнать из ребенка нечистую силу.
После того, как ролик появился в сети, в ситуации разбираются органы опеки.
СМИ также сообщают, что родители мальчика ранее обращались в монастырь с просьбой изгнать бесов из их сына.
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