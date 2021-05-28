В результате был ранен один участник драки, его увезли в больницу.

В Москве сегодня вечером произошла драка, которая закончилась резней с ранеными.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал Mash.

"Москва, вечер пятницы в разгаре. Трое набравшихся граждан подрались у Преображенской площади, когда кулаков для выяснения отношений не хватило, один всадил другому нож в бедро", - говорится в сообщении.

Как отмечается, раненый потерял много крови и был доставлен в больницу. Двоих других участников конфликта увезли в отделение полиции.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован