Драка в Москве вечером 28 мая / скриншот
В Москве сегодня вечером произошла драка, которая закончилась резней с ранеными.
Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал Mash.
"Москва, вечер пятницы в разгаре. Трое набравшихся граждан подрались у Преображенской площади, когда кулаков для выяснения отношений не хватило, один всадил другому нож в бедро", - говорится в сообщении.
Как отмечается, раненый потерял много крови и был доставлен в больницу. Двоих других участников конфликта увезли в отделение полиции.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
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