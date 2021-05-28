Детей изъяли и отправили в больницу.

В России в Сочи приемная мать-тиран избивала и связывала детей – 10-летних близняшек с проблемами в развитии.

Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

Сообщается, что россиянка Надежда Марголина с детьми приехала в Сочи отдыхать. В один из дней горничная отеля увидела в номере двух девочек со связанными бинтами руками. Охрана вызвала полицейских, но они лишь взяли с женщины объяснения и уехали.

Через неделю из соседнего номера пожаловались на детские крики за стеной. Охрана снова вызвала полицию. После этого дело передали по месту жительства семьи Марголиных – в Москву. По возвращении с курорта к ним домой нагрянула службы опеки. Они изъяли у приемных родителей и отправили в больницу трех детей.

«10-летних близняшек женщина удочерила совсем недавно, в декабре, из приюта для детей с особенностями развития. Девочки плохо разговаривают, но всё понимают. 6-летний мальчик здоров, его Надежда взяла еще младенцем. Младший и выдал «мамин секрет»: она бьет и связывает полиэтиленовыми пакетами руки и ноги его приемным сестрам, когда они не слушаются и выводят ее», – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Омске горе-мать привязала санки с ребенком к джипу (видео)Позже появилась версия приемной матери. Она заявила, что связывание детей было необходимо из-за их отсталости, якобы они могли нанести себе увечья.

А сами близняшки рассказали, что мать таскала их за волосы и била. Одна из них до того боится ее, что при виде нее всегда кричит: «Не бей, не связывай мне руки».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц