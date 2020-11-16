Василий Рыбников

10 неоспоримых научных фактов, свидетельствующих о том, что фейковая немецко-американская вакцина является примитивным подобием суперсовременной разработки российских ученых и в целом придумана лишь с целью русофобии, наживы и чистогана.

1. Вчера стало известно, что оппозиционный депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович, «к сожалению», подхватил коронавирус, а его ближайший коллега Виктор Медведчук - не подхватил, потому что был привит российской вакциной «Спутник-V», причем, прививал его лично Путин, что многократно усилило действие снадобья. А вот Рабинович, по слухам, привился вакциной от «Pfizer», купленной в Одессе во время агитации за оппозиционного мэра Скорика у, казалось бы, надежного человека, торговца рапанами, который его сам же и ширнул, впоследствии сбежав в Америку. Как выяснилось позже, он работал черным прививщиком компании «Pfizer», и на его счету уже не один загубленный иммунитет пор всему миру. Таким образом, результат применения двух диаметрально противоположных вакцин на украинских оппозиционных депутатах говорит сам за себя. Он говорит также и о том, что когда Медведчук заболеет короной, то к врачам обращаться не станет, и не потому что засмеют, а потому, что Петров и Боширов придушат его раньше, чтобы не дискредитировал единственную вакцину, которая может спасти человечество. Слишком высоки ставки в этой игре, слишком важен мир.

2. Россия освободила мир от коричневой чумы.

Простые люди на Западе уважительно называют российскую вакцину «Covichok»

3. Вот уже несколько недель во всех концах необъятной родины Русского мира происходят вспышки ковида среди врачей, привитых вакциной «Спутник V». Врачи эти - дураки, потому что ни один врач в своем уме, даже русский, не даст вколоть себе русскую вакцину, если его перед этим не анестезировать неожиданным и сильным ударом трубы в лицо. «Спутник V» не зря получил неофициальное прозвище «санитар врачей» - глупые и слабые доктора России не нужны. Таким образом, русская прививка не только помогает от боязни ковида, но и позволяет российскому обществу избавляться от групп риска, в то время как ее капиталистический «аналог» (известно, что формула так называемой вакцины «Pfizer» была украдена ЦРУ из российских лабораторий, но, по дилетантскому недомыслию, сфотографирована вверх ногами), наоборот, усугубляет непростую ситуацию в мире.

4. Простые люди на Западе уважительно называют российскую вакцину «Covichok», чем отдают дань почтения не только международно признанным достижениям химической промышленности РФ, но и готовности кремлевских медбратьев применить свои знания в любой точке мира по первому зову из бункера. Вакцину же от «Pfizer» простые люди на Западе не называют никак, им она неинтересна и даже противна.

5. Как только стало известно, что разработка «Pfizer» имеет эффективность 90%, сразу же выяснилось, что русская вакцина на два сантиметра эффективнее. Еще через несколько дней в России была зарегистрирована третья вакцина (на самом деле - пятая, потому что четвертую, к сожалению, выпил начальник Ялты Имгрунт и унес ее тайну с собой в могилу), эффективность которой равняется 100%. По некоторым сведениям, эффективность девятой и двадцать девятой вакцин, проходящих ныне регистрацию в Роскосмосе, будет достигать не менее 120% и 188% соответственно.

Как только стало известно, что разработка «Pfizer» имеет эффективность 90%, сразу же выяснилось, что русская вакцина на два сантиметра эффективнее

6. Россия освободила мир от коричневой чумы.

7. Вакцина «Pfizer» крайне мучительна. Российские СМИ сообщают, что получившие ее иностранцы испытывают страшные боли, сравнимые с тяжелым похмельем. В то же время русским людям под «Спутником» подобные ощущения незнакомы вообще - укололся, засмеялся и со святыми упокой.

8. Сенсационная эффективность и конкурентоспособность русской вакцины вызывают утробный страх мировой фармацевтической мафии и иноразведок, в связи с чем они не останавливаются ни перед чем. Так, в Санкт-Петербурге по адресу Набережная реки Карповки, 45 литера Б возник пожар на четырехэтажном складе икон. Склад был подожжен агентами зарубежных спецслужб в попытке уничтожить действующее вещество, из которого производится русская православная вакцина. В ответ на этот недружественный акт российские власти были вынуждены закрыть якобы на карантин мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Теперь основным запасам сырья для «Спутника V» ничего не угрожает. Просчитались, господа!

Путин с весны пухнет в бункере и принципиально не прививается российским чудо-варевом

9. Россия собирается официально закупить вакцину «Pfizer» совсем не потому, почему все подумали, а совсем наоборот, - у населения должен быть выбор. Именно поэтому президент России Владимир Владимирович Путин с весны пухнет в бункере и принципиально не прививается российским чудо-варевом: без выбора он не согласен. Как только Владимир Владимирович сможет выбирать между «Спутником» и западной вакциной, он сразу выберет «Спутник». Еще бы!

10. Россия спасла мир от коричневой чумы.

Всех желающих помочь украинской армии освобождать Донбасс от российской чумы просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук

Василий РЫБНИКОВ

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