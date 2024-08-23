Остатки некогда большой ЧВК сейчас сконцентрированы в Беларуси и Африке.

Численность группы "Вагнера" за последний год сократилась в десять раз. Остатки некогда мощной военной компании находятся в Беларуси и Африке, сообщает Министерство обороны Великобритании в X.

Отмечается, что сегодня первая годовщина гибели ключевых лидеров группы "Вагнера" - владельца Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Вагнера Уткина. Они погибли в авиакатастрофе. Группа "Вагнера" после смерти главарей становилась все более раздробленной. Многие топ-командиры покинули группу.

Андрей "Седой" Трошев, бывший генеральный директор группы "Вагнера", присоединился к Министерству обороны России. Александр "Ратибор" Кузнецов, бывший командир 1-го штурмового отряда группы "Вагнера", присоединился к отряду чеченского "спецназа" "Ахмат". Борис "Зомби" Нижевенок, бывший командир 3-го штурмового отряда "Вагнера" возглавил в мае 2024 года подразделение "Восток-V".

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Многочисленные ветераны "Вагнера" последовали за этими и другими бывшими лидерами "Вагнера", выйдя из группы.

"По сравнению с пиковой численностью состава около 50 тысяч человек в 2023 году, "Вагнер" теперь, скорее всего, сохраняет около 5 тысяч человек в своих остаточных формированиях в Беларуси и Африке", - отмечают в Минобороны Британии.

ЧВК "Вагнер" в Африке

В Центральноафриканской Республике, где Вагнер был развернут в 2019 году, группа была особенно опасной для мирных жителей, и, согласно данным, собранным ACLED, количество людей, убитых российскими наемниками в этом году, уже превысило общее количество за весь 2023 год.

Во всех четырех странах "Вагнер" продолжал действовать вместе с Африканским корпусом, наемнической группой под контролем Министерства обороны России, которая начала вербовку вскоре после смерти Пригожина.

Частная военная компания "Вагнер" в первоначальной своей версии перестала существовать, считает журналист издания The Insider Христо Грозев, который специализируется на расследованиях о российских шпионах за рубежом.

Грозев утверждает, что в Курской области "вагнеров" нет, и информация, что они вернулись из Африки в Россию, не соответствует действительности.

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