Число жертв в Западной Африке возросло после смерти лидера ЧВК "Вагнер".

Наемники из группы "Вагнер" становятся все более жестокими и убивают больше людей спустя год после смерти лидера военизированной группировки.

Согласно данным, с тех пор, как глава группы Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в августе 2023 года, в Мали, одной из стран Западной Африки, куда группа направила бойцов, на 81% выросло насилие с участием российских наемников. В то же время число погибших выросло на 65%, говорится в докладе, пишет Bloomberg.

Насилие также возросло в Нигере и Буркина-Фасо, которые, как и Мали, привлекли "вагнеровцев" после того, как военные перевороты привели к выводу европейских войск и миротворцев ООН из региона в прошлом году. Все три страны сталкиваются с десятилетними исламскими мятежами, хотя наемники мало что сделали, чтобы переломить ситуацию.

Видео дня

"Режимы Сахеля рассматривают присутствие группы "Вагнер" как выигрышное для всех. В Мали они платят 10 миллионов долларов в месяц за защиту. Это больше, чем они тратят на бюджеты таких крупных министерств, как юстиция, дела семьи или окружающая среда", - заявила в отчете Хени Нсаибия, координатор аналитической работы Acled по Западной Африке, имея в виду, как наемники помогают хунтам оставаться у власти.

ЧВК "Вагнер" в Африке

В Центральноафриканской Республике, где Вагнер был развернут в 2019 году, группа была особенно опасна для мирных жителей, и, согласно данным, собранным ACLED, число людей, убитых российскими наемниками в этом году, уже превысило общее число за весь 2023 год.

Во всех четырех странах "Вагнер" продолжал действовать вместе с Африканским корпусом, наемнической группой под контролем Министерства обороны России, которая начала вербовку вскоре после смерти Пригожина.

Частная военная компания "Вагнер" в первоначальной своей версии перестала существовать, считает журналист издания The Insider Христо Грозев, который специализируется на расследованиях о российских шпионах за границей.

Грозев утверждает, что в Курской области "вагнеров" нет, и информация, что они вернулись из Африкии в Россию не сообтвествует действительности.

Вас также могут заинтересовать новости: