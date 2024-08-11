В Курской области "вагнеров" нет, информация, что они вернулись из Африки – дезинформация, утверждает Христо Грозев.

Частная военная компания "Вагнер" в первоначальной своей версии перестала существовать, считает журналист издания The Insider Христо Грозев, который специализируется на расследованиях о российских шпионах за границей. Об этом он сказал в интервью "Суспільному".

Грозев утверждает, что в Курской области "вагнеров" нет, и информация, что они вернулись из Африкии в Россию не сообтвествует действительности.

"Информации что Вагнер вернулся из Африки – это дезинформация с российской стороны, чтобы показать, что хоть что-то готовится в качестве контрудара (в Курской области)… Попытка вернуть тех, кого они отправили последний год и в Мали, в Буркина-Фасо и другие страны Африки – это будет, потому что у них не хватает армии на территории РФ. Все самое лучшее уже в Украине", - сказал журналист.

Видео дня

По его словам, вообще после смерти основателя ЧВК Евгения Пригожина, "Вагнер" в первоначальной своей версии перестала существовать.

"Самое близкое к тому, что было "Вагнером" раньше – эта часть отправилась в Африку. А те позразделения, что в Украине, - это были созданы похожие на "Вагнер" по форме командования группы, которые подчиняются напрямую российской военной разведке. Но это нельзя считать уже частной армией. Это внутри ГРУ стуркуры", - отметил Грозев.

По его словам, успешная стратегия "Вагнера" была обусловлена особенностью вертикали командования.

"Сейчас все руководится генералами и полковниками Российской армии. И конечно не будет такой эффективности, как было с Вагнером. Есть другие новые группы, которые работают в стиле "Вагнера". Они работают, например, в Крыму. Но такой большой, оснащенной группы как раньше был "Вагнер" мы не наблюдаем", - сказал Грозев.

"Вагнер" в Курской области

Как сообщал УНИАН, после начала украинской операции в Курскую область, по информации россСМИ, военное командование РФ решило перебросить ЧВК "Вагнер".

О "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области РФ стало известно 6 августа. Генштаб ВСУ не комментирует происходящее в приграничных районах РФ. В тоже время Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что война переходит "на территорию агрессора".

Вас также могут заинтересовать новости: