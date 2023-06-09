Его могли заглушить средства радиоэлектронной борьбы.

В Воронеже неизвестен дрон врезался в многоэтажку. На видео видно, что БПЛА начал внезапно снижаться, что свидетельствует о вероятном влиянии на него средств РЭБ.

Как сообщают российские паблики, беспилотник, начиненный взрывчаткой, якобы двигался в сторону авиационного завода. Впрочем, в какой-то момент дрон начал неконтролируемо снижаться и врезался в многоэтажку.

По данным некоторых пабликов, дрон заглушили средствами РЭБ, поэтому он потерял курс. Он был серого цвета, размах крыльев - 1,5 м. Он летел на высоте 200 м.

В результате взрыва пострадали два человека. Им оказывают необходимую помощь.

Беспилотники бьют по России

Несколько дней назад в Ростовской области "бавовна" заглянула на военный аэродром в Морозовске. Телеграм-каналы опубликовали впечатляющие кадры атаки на объект. Утверждается, будто была сбита "украинская ракета".

Затем неизвестные беспилотники атаковали город Краснодар в России. Поврежден стратегический объект.

Однако настоящий переполох произошел в Москве - там утром 30 мая прогремели взрывы. Позже стало известно, что три беспилотника попали в жилые дома, расположенные на улицах Атласова и Профсоюзная, а также на Ленинском проспекте. В Сети появилась информация о пострадавших. Кроме того, сообщалось, что на подлете в Москву были уничтожены 13 дронов.

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