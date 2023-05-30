Дроны решили атаковать "центр принятия злых решений", полагает советник главы Офиса президента Украины.

Атака на Москву дронами совершена не беспилотными летательными аппаратами, которые как-то связаны с Украиной.

Наверное, эти беспилотники "родились" в одной из областей РФ, близкой к Москве, рассказал советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире "FreeДом". "…несомненно, это не дроны, которые так или иначе связаны с Украиной. Это, наверно, дроны, которые "родились", подчеркиваю, "родились" где-то в русской земле, где-то в одной из близких к Москве областей", - сказал он.

По мнению советника, беспилотники "посчитали нужным все-таки наказать авторов войны, изменить траекторию и, вместо того, чтобы лететь уничтожать украинцев, они решили немножно показать норов и атаковать центр империи, центр принятия злых решений".

Удар по Москве - сегодня это стоит знать

В столице РФ утром 30 мая прогремели взрывы. Позже стало известно, что три беспилотника попали в жилые дома, расположенные на улицах Атласова и Профсоюзная, а также на Ленинском проспекте. В сети появилась информация о пострадавших. Кроме того, сообщалось, что на подлете к Москве были уничтожены 13 дронов.

В Кремле озвучили неожиданную причину удара дронами по Москве - якобы это "ответка" Украины на "удары по одному из центров принятия решений" 28 мая, однако не уточнили о каком объекте идет речь. Стоит отметить, что Киев не сообщал о поражении противником какого-то очень важного объекта во время этой атаки.

Напомним, в ночь на 28 мая враг "поздравил" киевлян с Днем Киева - с территории России запустили более 40 иранских дронов-камикадзе Shahed, украинская противовоздушная оборона сработала отлично. К сожалению, в результате падения обломков беспилотников есть жертвы, также повреждены крыша одного из торгово-развлекательных центров и несколько домов.

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