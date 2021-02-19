В Москве курьер одной из пиццерий решил сэкономить время из-за пробок на дороге и сел в трамвай со своим мопедом.
Видео инцидента опубликовал на своем канале в Telegram департамент транспорта Москвы.
Читайте такжеВ Питере байкер упал с разведенного моста и попал на видео
Инцидент произошел в четверг, 18 февраля. В ведомстве заявили, что пассажиры просили курьера покинуть трамвай, так как перевозка мопеда в салоне запрещена. Но молодой человек никак не реагировал на жалобы людей.
«Мосгортранс» обратился с заявлением в полицию. Водителю мопеда грозит штраф, а если его действия признают хулиганством, то и лишение свободы.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Россиянка задавила пенсионера, который помогал ей парковаться
- В России пьяный водитель свалил вину за ДТП на 11-летнего сына
- В России подполковник полиции избил гаишников, остановивших его автомобиль
- Пьяный 13-летний россиянин устроил гонки по Череповцу на автомобиле матери (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram