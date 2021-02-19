Молодой человек никак не реагировал на жалобы пассажиров трамвая.

В Москве курьер одной из пиццерий решил сэкономить время из-за пробок на дороге и сел в трамвай со своим мопедом.

Видео инцидента опубликовал на своем канале в Telegram департамент транспорта Москвы.

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Инцидент произошел в четверг, 18 февраля. В ведомстве заявили, что пассажиры просили курьера покинуть трамвай, так как перевозка мопеда в салоне запрещена. Но молодой человек никак не реагировал на жалобы людей.

«Мосгортранс» обратился с заявлением в полицию. Водителю мопеда грозит штраф, а если его действия признают хулиганством, то и лишение свободы.

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Автор: УНИАН