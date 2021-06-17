По словам матери, она не заметила, как сын оформил покупки, играя с ее iPad.

В США женщина рассказала о том, как ее 10-месячный сын купил обновлений для ее Tesla на 10 837 долларов.

Видео матери об этом завирусилось в TikTok.

По словам женщины, мальчик играл с ее iPad на кухне, пока она готовила ужин, и случайно оформил покупку обновлений.

О приобретении мать якобы узнала, только проверив банковские выписки. При этом вернуть купленное уже невозможно, так как прошло более 48 часов.

В комментариях, однако, не все поверили женщине. Многие пользователи считают, что она специально оговорила ребенка, а также не понимают, как малыш мог совершить покупку, ведь при списании такой крупной суммы банк наверняка потребовал бы пройти дополнительные процедуры для подтверждения.

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Перевод: Катерина Комолова