В США женщина рассказала о том, как ее 10-месячный сын купил обновлений для ее Tesla на 10 837 долларов.
Видео матери об этом завирусилось в TikTok.
По словам женщины, мальчик играл с ее iPad на кухне, пока она готовила ужин, и случайно оформил покупку обновлений.
О приобретении мать якобы узнала, только проверив банковские выписки. При этом вернуть купленное уже невозможно, так как прошло более 48 часов.
@stayfitstaylit
Well our son decided we needed the self driving package we debated on before 🥲😬💀 #tesla#teslaworld#ohno#foryou#fyp♬ Oh No - Kreepa
В комментариях, однако, не все поверили женщине. Многие пользователи считают, что она специально оговорила ребенка, а также не понимают, как малыш мог совершить покупку, ведь при списании такой крупной суммы банк наверняка потребовал бы пройти дополнительные процедуры для подтверждения.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Во Львове детский центр предлагает заказать стриптиз-шоу со свинкой (видео)
- "Просто жарко": в Киеве посреди трассы разгуливал голый мужчина (видео)
- "Это Дмитрий Гон...Гордон": ведущая росСМИ оговорилась после комментария украинского журналиста (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram