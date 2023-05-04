Россияне устроили масштабное соревнование по курению на базах с топливом.

В России продолжается флешмоб "покури на базе ГСМ". Впечатляющие кадры очередного пожара пришли из поселка Ташла Ставропольского края.

Как сообщают местные паблики, вспыхнули бочки с мазутом. Общая площадь возгорания составила около 500 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара не называются.

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Отметим, что мазут используется в том числе для производства корабельного топлива.

Пожары на российских нефтебазах

В ночь на 29 апреля в Севастополе после атаки беспилотников вспыхнуло главное топливохранилище Черноморского флота РФ. Масштаб пожара оказался таков, что столб черного дыма был виден за десятки километров.

Утром 3 мая вспыхнула нефтебаза в Тамани – недалеко от оккупированного Крыма. Причина та же – атака беспилотников.

4 мая из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

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