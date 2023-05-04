В России продолжается флешмоб "покури на базе ГСМ". Впечатляющие кадры очередного пожара пришли из поселка Ташла Ставропольского края.
Как сообщают местные паблики, вспыхнули бочки с мазутом. Общая площадь возгорания составила около 500 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.
Причины пожара не называются.
Отметим, что мазут используется в том числе для производства корабельного топлива.
Пожары на российских нефтебазах
В ночь на 29 апреля в Севастополе после атаки беспилотников вспыхнуло главное топливохранилище Черноморского флота РФ. Масштаб пожара оказался таков, что столб черного дыма был виден за десятки километров.
Утром 3 мая вспыхнула нефтебаза в Тамани – недалеко от оккупированного Крыма. Причина та же – атака беспилотников.
4 мая из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.