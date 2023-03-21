В одном из регионов число экстремистских преступлений выросло на 40%.

Секретарь Совета безопасности РФ Патрушев уверен, что экстремисты в Интернете создают угрозу для уровня поддержки войны против Украины среди россиян.

Как пишут российские пропагандистские СМИ ТАСС и "Коммерсант", на совещании по национальной безопасности в Поволжье Патрушев заявил, что в прошлом году в округе значительно возросло число преступлений с использованием Интернета.

"Почти на 40% выросло число преступлений экстремистской направленности, совершаемых в основном с использованием сети Интернет. Усилия экстремистов направлены прежде всего на снижение уровня поддержки населением специальной военной операции", – сказал Патрушев.

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Он заявил, что ответом должно стать "ограждение молодежи от влияния западной пропаганды" и "деструктивных течений", а также создание условий для "укрепления патриотизма".

"Настоящее время" отмечает, что в прошлом месяце российский диктатор Владимир Путин на коллегии ФСБ также обвинял Интернет в сложившейся в России ситуации. По его мнению, через сеть распространяется сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобия.

Борьба с "экстремизмом" в России

В составе российского Министерства внутренних дел действует управление по противодействию экстремизму, известное как "Центр "Э". Оно стало преемником антитеррористического подразделения "Центр "Т".

Его деятельность нацелена на выявление тех, кто содействует организациям, признанным террористическими и экстремистскими, или готовит/совершает преступления такого характера.

Ранее Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) отмечала, что определение "экстремизма" в российском законодательстве предложено в расплывчатой формулировке. Это приводит к тому, что обвинения по "экстремистским" статья становятся все более абсурдными. К примеру, ранее россиянку обвинили в экстремизме из-за статуса в WhatsApp из двух слов на корейском языке. Это первое дело , которое было открыто против гражданина РФ даже не из-за поста в соцсетях, а из-за статуса.

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