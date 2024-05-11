На железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области горела железнодорожная цистерна.
Как сообщают в российском МЧС, а также в российских Телеграм-каналах, возгорание удалось локализовать на 200 квадратных метрах, пострадавших якобы нет.
В то же время в сети появилось видео, на которых видны масштабы пожара. На кадрах видна работа российских пожарных, которые пытаются обуздать огонь.
К локализации и ликвидации возгорания привлекли большое количество спасателей, так что пожар был масштабным. Причины возгорания неизвестны.
Последние пожары в РФ
После того, как россияне осуществили полномасштабное вторжение в Украину, на российской территории уже не раз возникали пожары на важных объектах, в том числе на нефтеперерабатывающих заводах.
В частности, 9 мая стало известно, что в Башкортостане дрон Службы безопасности Украины поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават" - попал в установку каталитического крекинга нефти. Стоит отметить, что пораженный завод является одним из крупнейших в РФ производственным комплексом по нефтепереработке и нефтехимии.
В то же время 10 мая в Калужской области беспилотник попал в нефтеперерабатывающий "Первый завод", возник пожар.