Возгорание удалось локализовать на 200 квадратных метрах, пострадавших якобы нет.

На железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области горела железнодорожная цистерна.

Как сообщают в российском МЧС, а также в российских Телеграм-каналах, возгорание удалось локализовать на 200 квадратных метрах, пострадавших якобы нет.

В то же время в сети появилось видео, на которых видны масштабы пожара. На кадрах видна работа российских пожарных, которые пытаются обуздать огонь.

К локализации и ликвидации возгорания привлекли большое количество спасателей, так что пожар был масштабным. Причины возгорания неизвестны.

Последние пожары в РФ

После того, как россияне осуществили полномасштабное вторжение в Украину, на российской территории уже не раз возникали пожары на важных объектах, в том числе на нефтеперерабатывающих заводах.

В частности, 9 мая стало известно, что в Башкортостане дрон Службы безопасности Украины поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават" - попал в установку каталитического крекинга нефти. Стоит отметить, что пораженный завод является одним из крупнейших в РФ производственным комплексом по нефтепереработке и нефтехимии.

В то же время 10 мая в Калужской области беспилотник попал в нефтеперерабатывающий "Первый завод", возник пожар.

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