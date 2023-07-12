Показательное судилище не имеет ничего общего с настоящим правосудием, говорят правозащитники.

В Ростове-на-Дону продолжается суд над пленными и похищенными украинцами, которые в разное время имели какое-либо отношение к полку "Азов". Российское оппозиционное издание "Медуза" рассказало, в чем обвиняют украинцев.

Первоначально по этому делу судить хотели 24 украинцев, но затем двоих из них выдали Украине в рамках обмена пленными. Приммечательно, что речь идет о рядовых бойцах, в том числе бывших, а также о гражданских сотрудниках Нацгвардии Украины, имеющих какое-либо отношение к полку. Командиров полка ранее выдали Украине.

Среди подсудимых — восемь женщин, работавших поварами, в том числе во время обороны "Азовстали". Все подсудимые были взяты в плен в ходе боевых действий в Мариуполе или задержаны во время "фильтрационных мероприятий" на территории, которую боевики "ДНР" считают своей.

Видео дня

Украинцам вменяют "действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя" в отношении террористической группировки "ДНР". Также украинцев обвиняют в "организации деятельности и участии в террористической организации", каковой государство-агрессор считает полк Нацгвардии Украины "Азов". По этим обвинениям украинцам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как отметила лауреатка Нобелевской премии мира, глава украинского правозащитного "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук, устроенное россиянами судилище не имеет ничего общего с правосудием, поскольку полк "Азов" является официальным военным формированием в структуре Национальной гвардии Украины, а по международным правилам комбатантов можно судить только за военные преступления.

"Из этого обвинения следует, что РФ рассматривает Нацгвардию и все Вооруженные силы Украины как террористические организации. А конкретно обвинения в том, что они совершали действия, направленные на захват власти, означают, что РФ рассматривает временно оккупированную украинскую территорию как часть России", – заявила она.

Изначально судебный процесс проходил в оккупированном Донецке, но позднее его перенесли в российский Ростов-на-Дону. Первые два заседания состоялись в июне, следующее заседание запланировано на 19 июля.

Военнопленные и гражданские заложники в России – последние новости

Как рассказал "азовец" Святослав Серый, российские оккупанты размещали пленных бойцов "Азова" в самых худших местах содержания. Сначала их этапировали в Еленовку, а затем перевели в Донецкое СИЗО. Других военнопленных, кроме добровольческих подразделений, держат в других условиях.

6 июля из российского плена удалось вернуть 45 украинцев. Среди них - двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и теробороновец из Херсона.

Вас также могут заинтересовать новости: