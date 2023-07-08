Воин признался, что им обещали несколько месяцев плена, но это был очень трудный путь.

Выход из "Азовстали" для окруженных украинских воинов был очень тяжелым в моральном смысле. "Азовец" Святослав Серый вспомнил, что это была печальная весть. Ему сообщили об этом в медицинском бункере.

Как отметил Серый в интервью порталу Tvoemisto.tv, в плен было идти страшно. Воин уверен, что страх был у каждого из побратимов.

"Было страшно, нечего скрывать. Кто говорит, что не боится, говорит неправду. Боятся все, но кому – то страх мешает делать свою работу, а кому-то-нет. Печальное известие было, когда через медицинский бункер нам сообщили, что мы сдаемся в плен. До этого момента было понятно, что, наверное, так оно и будет, но мы все еще надеялись на лучшие варианты договоренностей – экстракцию (перемещение людей с подконтрольной врагу территории в безопасную зону – УНИАН) или эвакуацию в Энергодар. Конечно, надеялись на деблокаду. Потому что ты хочешь надеяться на это, но внутри понимаешь, что это невозможно", - рассказал Серый.

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Воины надеялись на создание демилитаризованной зоны, где можно было бы ожидать обмена, но им оповестили, что повезут в Еленовку Донецкой области.

"Азов" не хотел сдаваться, но нам давали гарантию, что плен продлится три-четыре месяца, что сначала обменяют солдат, сержантов, а потом офицеров. Решили, что будем выходить, если есть такой приказ, если договаривалось высшее руководство государства, то, пожалуй, стоит иметь доверие. Доверились ... никакой договоренности, кроме того что мы выйдем из "Азовстали", выполнено не было", - отметил он.

С "азовцами" также были пограничники, ребята из 36-й отдельной бригады морской пехоты и другие. Атмосфера среди войска была разной. Серый вспомнил, что некоторые из воинов радовались выходу с окруженного завода, кто-то играл на гитаре, а у "азовцев" было ужасное ощущение, что они сдаются врагу.

"Волнение, страх, сомнения, стыд. Чувство стыда преследовало нас от известия о выходе до самого выхода. С первой секунды, как мы выехали в Еленовку, было понятно, что все договоренности остались на "Азовстали", под бетоном и железом. Дальше начался самый трудный путь", - отметил Серый.

Крепость "Азовсталь"

Около двух месяцев защитники "Азовстали" в Мариуполе героически держали оборону, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления. Военные сопротивлялись практически без поставок оружия и продовольствия.

Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории меткомбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая Генштаб ВСУ сообщил, что высшим военным командованием было отдано приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали" сохранить жизнь личного состава. Отмечалось, что гарнизон выполнил поставленную боевую задачу.

По состоянию на 11 января 2023 года в российском плену находилось около двух тысяч защитников "Азовстали".

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