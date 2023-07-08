Других пленных бойцов удерживали в лучших условиях.

Российские оккупанты подготовили худшее место содержания "азовцев", которые вышли из "Азовстали". Сначала их этапировали в Еленовку, а затем перевели в Донецкое СИЗО.

Как рассказал "азовец" Святослав Серый в интервью порталу Tvoemisto.tv, в Еленовке он пробыл два месяца. Его вывезли за две недели до массовой казни воинов.

"В Еленовке можно было выйти во двор, подышать свежим воздухом, был доступ к туалету, воде, литературе, чуть больше еды. СИЗО всегда считалось худшим местом, куда можно попасть из этой исправительной системы. А Донецкое СИЗО - наверное, худшее место, куда вообще может попасть пленный. Эти места подготовили именно для "Азова". Других военнопленных, кроме добровольческих подразделений, держат, как нам известно, в других условиях", - отметил Серый.

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По его словам, в Донецке СИЗО были очень ужасные условия, как на века XVII – XVIII, а на XXI и подавно.

"Терроризм, физическое насилие, малое количество пищи, нехватка воды, нехватка вещей... из-за того, что не было одежды, мы очень тяжело пережили зиму. Постоянное пребывание в подвале ... из камеры можно было выйти только на так называемые следственные или процессуальные действия. Никаких прогулок. Ко дню обмена, 6 мая, я последний раз видел солнце и небо 18 ноября", - вспомнил воин.

Он отметил, что вопрос обмена украинских военнослужащих очень важен, потому что ребята находятся в худших условиях. "Там день- з а год. После освобождения мы не можем полноценно отдыхать, наслаждаться банальной рутиной, потому что живем как будто в двух мирах", - добавил он.

"Азовец" заувжаил, что не может полноценно жить мирной жизнью, когда понимает, что происходит с пленными сейчас в этих камерах. Силы воина в плену добавляли мысли о семье и побратимах.

Выход из "Азовстали"

После двух месяцев ожесточенных боев на окруженной врагом "Азовстали" Генштаб ВСУ сообщил, что высшим военным командованием было отдано приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали" сохранить жизнь личного состава. Отмечалось, что гарнизон выполнил поставленную боевую задачу.

Святослав Серый заявил, что выход из "Азовстали" для окруженных украинских воинов был очень трудным в моральном смысле. Все боялись того, что их ждет. "Азов" не сразу согласился выполнить приказ.

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