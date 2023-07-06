Также удалось вернуть домой двух защитников, имеющих статус пропавших без вести.

Из российского плена сегодня, 6 июля, домой вернули еще 45 наших воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двух гражданских.

Как уточняет руководитель ОП Андрей Ермак в своих соцсетях, среди них - двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и теробороновец из Херсона.

"Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали". Есть раненые воины. Также военных из Донецкого направления, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений. Каждый из них - герой", - высказался Ермак.

Видео дня

Отдельно отмечается возвращение двух незаконно вывезенных в Россию украинских детей - 6-летнего Рената и 10-летней Варвары. "Их мать, боевого медика, освободили во время крупного обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых РФ незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение", - говорится в сообщении Ермака.

ОБНОВЛЕНО 16:12. Координационный штаб по обращению с военнопленными, в свою очередь, указывает, что освобожденные из российского плена военные защищали Украину в Мариуполе, Донецком, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях. Также удалось вернуть домой двух защитников, имеющих статус пропавших без вести.

У некоторых из украинских защитников тяжелые боевые ранения, травмы, полученные в плену. После освобождения их ждет программа лечения, реабилитации и реинтеграции, а сразу после обмена все возвращенные из вражеской неволи получают набор самых необходимых вещей и средств для связи с родными.

Обмен пленными - последние новости

Последний обмен пленниками состоялся 11 июня 2023 года. Тогда домой из вражеской неволи вернули 93 рядовых и сержантов и двух офицеров - в частности, из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный и Бахмута. В тот день также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь".

До этого, 25 мая, из российского плена освободили 68 человек, считавшихся пропавшими без вести.

Известно, что Россия вопреки международному праву удерживает в неволе гражданских лиц, приравнивая их к военнопленным. Среди тех, кого до сих пор удерживает враг, похищенный в Киевской области журналист УНИАН Дмитрий Хилюк.

Вас также могут заинтересовать новости: