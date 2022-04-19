Подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.

Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС Российской Федерации из города Томск.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Мы продолжаем публиковать документы уничтоженных российских оккупантов, которые, выполняя преступные приказы руководства государства и своего командования, пришли с войной в Украину убивать мирное население. Так, недавно в районе интенсивных боев, украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобугской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации, г. Томск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно подразделения этой части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.

"Во время боя с мужественными украинскими воинами многие "асвабадители" сгорели в пламени уничтоженных боевых машин. И только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам. В частности, во время осмотра личных вещей одного из типичных представителей "русского мира" из Оренбурга, младшего сержанта Саккузиева Кайрата Муханмадиевича имеющиеся документы дают нам понять о его недолгой военной карьере. Именно специальность снайпера, наводчика-командира танка и окончание интенсивных курсов по программе "выживания" при Вольском военном институте материального обеспечения ему уже никогда не понадобятся", - отметили в командовании.

Также идентифицировать по нарукавным знакам и погонам удалось еще одного уничтоженного молодого офицера – лейтенанта Кочановского А.М.

"Видимо, никто из элитной мотострелковой бригады из Томска не рассчитывал на такое развитие событий. Они столкнулись с сильным, профессиональным и беспощадным отпором подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. И теперь этот враг навсегда останется лежать в полях нашей священной земли", - подчеркнули десантники.

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