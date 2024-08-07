В РФ заявили о сбитии четырех ракет.

В ночь на среду, 7 июля, в российском городе Курчатов прозвучали взрывы. Россияне заявляют о сбитии воздушных целей.

После 23:00 испоняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что противовоздушная оборона сбила в небе региона две украинские ракеты. Уже в 01:15 он отчитался о сбитии еще двух ракет.

Жители города Курчатов сообщают об очень громких взрывах в городе, в некоторых домах из-за этого "задрожали" окна. Также опубликованы видео с камер наблюдения, которые и зафиксировали взрывы. Как известно, в этом населенном пункте расположена Курская атомная электростанция.

Видео дня

"Прорыв" в Курскую область

Как сообщал УНИАН, 6 августа появились сообщения о боях на границе с Россией. Российские провоенные каналы обвинили Украину в прорыве границы, однако в Генеральном штабе Вооруженных сил не комментировали эту информацию.

Министерство обороны России сообщило, что "противник пытался прорваться", однако "войска понесли значительные потери и отступили". Вскоре они удалили этот фрагмент из своего Telegram-канала.

Вечером врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на границе сохраняется напряженная обстановка, продолжаются бои.

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