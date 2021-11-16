Бывшего боевика убили в подъезде его матери, он был пьян, поделились в соцсети.

В российском городе Вологда задушили Александра Зубкова – бывшего боевика, пособника уничтоженного главаря банды "Спарта" самопровозглашенной "ДНР" Арсена Павлова ("Моторола").

Зубов убит в подъезде дома своей матери, сообщил в Facebook якобы сотрудник британской Секретной разведывательной службы MI6 Zuri Tristanovich.

По его данным, экс-боевик был пьян и дебоширил.

Читайте такжеМужчина с инвалидностью в РФ из-за тысячи получил смертельный удар от "экс-полицая ЛНР": подозреваемый не наказан"Зубков пришел в дом свой матери, где в подъезде сцепился с ее соседом – начальником местной полиции. Усмирять пьяного дебошира выбежали другие люди и общими усилиями задушили Зубкова", – говорится в сообщении.

"Сотрудник разведки" добавил, что Зубов участвовал в боевых действиях, был офицером и получил ряд наград – "Знак Воин-интернационалист", "За боевые заслуги", "Полковой знак Спарта", "Знак отличия Спарта I степени", а также "Знак отличия Спарта II степени".

Напомним, весной 2014 года Российская Федерация начала раскачивать ситуацию на части Луганской и Донецкой областей Украины.

Пророссийские боевики захватили часть Донбасса и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На восток украинского государства вторглись войска РФ.

Власти Украины решили начать на Донбассе антитеррористическую операцию, позже вместо нее стартовала операция Объединенных сил.

Арсен Павлов был уничтожен вечером 16 октября 2016 года – его подорвали в лифте.

Автор: Екатерина Присяжнюк