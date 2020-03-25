Боевики на Донбассе "разыскивают" Порошенко: обвинили в убийстве "Моторолы"

По версии террористов, пятый президент Украины "утвердил план убийства".

Боевики террористической "ДНР" объявили в "розыск" пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как пишут "Новости Донбасса", об этом идет речь на сайтах террористов.

"Так называемая генеральная прокуратура группировки "ДНР" возбудила "уголовное дело" в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства одного из лидеров боевиков Арсена Павлова с позывным "Моторола", - говорится в сообщении.

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По версии боевиков, Порошенко "утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова". Как отмечается, ему "избрали меру пресечения в виде содержания под стражей".

Пятому президенту Украины на оккупированной территории "грозит" от 15 до 20 лет заключения либо пожизненное лишение свободы.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Донецке был ликвидирован один из террористов "ДНР" Арсений Павлов, известный как "Моторола". В лифте дома, где он проживал, сработало самодельное взрывное устройство.

Позже журналисты показали, как изменилась жена террориста после его смерти.