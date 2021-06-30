Женщину приговорили почти к 11 годам колонии.

Женщина в небольшом поселке Красногорском районе Подмосковья зарезала мужа и его любовницу. Суд приговорил подозреваемую почти к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Московский комсомолец.

Пои данным следствия, 53-летняя Любовь познакомила 36-летнюю подругу Людмилу со своим гражданским мужем Вячеславом. Мужчине приглянулась подруга супруги, и у них завязался роман. Вячеслав не хотел расставаться ни с одной из возлюбленных и жил в "шведской" семье.

4 апреля Любовь пришла домой, где застала Вячеслава с подругой. Она была крайне недовольна такой ситуацией и мужчина просто выставил ее из квартиры, поэтому ночь она провела в подъезде. Когда ей все же удалось попасть домой, то Вячеслав запер дверь и не выпускал Любовь. Женщина была вынуждена наблюдать любовные утехи супруга с подругой.

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Около четырех часов, когда полураздетая Людмила и голый Вячеслава щеголяли по квартире, у Любови оборвалось терпение. Женщина взяла нож на кухне и зарезала пару.

Красногорский городской суд вынес решение, согласно которому женщину приговорили к 10 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Как ранее сообщал УНИАН, в Московской области вожатую заподозрили в том, что она зарезала коллегу в детском лагере.

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Автор: Анастасия Горбачева