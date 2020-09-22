Последователи секты живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.

В Курагинском районе Красноярского края России задержали руководителей религиозной секты «Церковь последнего завета».

Читайте такжеДержали в подвале и насиловали: в России осудили сектантов за издевательства над детьмиВидео спецоперации по задержанию, которая проводилась в поселении «Обитель Рассвета», опубликовал Telegram-канал «Борус».

В ходе спецоперации были задержаны глава секты Сергей Тороп, он же Виссарион, а также его помощники Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Сообщается, что их вывезли на вертолете в неизвестном направлении.

Как пишет Lenta.ru, все трое фигурантов были задержаны спецназом ФСБ в поселке Жаровск в 20 километрах от Петропавловки. Это место последователи церкви называют «Обителью Рассвета».

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Известно, что Тороп вместе с помощниками подозревается по части 1 статьи 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан») и пунктам «а» и «б» части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

В следственном комитете заявили, что в целях извлечения дохода от религиозной деятельности фигуранты «привлекали деньги граждан, применяли к ним психологическое насилие и причиняли потерпевшим тяжкий вред здоровью». При этом все эти события происходили на протяжении почти 30 лет - с 1991 года.

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В общине Виссариона проживают последователи Сергея Торопа со всех регионов России. Они занимают несколько поселений в Красноярском крае.

В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом – реинкарнацией Иисуса Христа.

Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.

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Автор: Катерина Шварц