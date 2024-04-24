Нефтебаза расположена вблизи населенного пункта Раздорово, что в 20 км от Смоленска.

В результате удара дронов Службы безопасности Украины по базе "Роснефти" в Смоленской области вспыхнул мощный пожар.

Как сообщает Telegram-канал"Крымский ветер", пожар в результате атаки был настолько мощным, что его зафиксировал спутник. Нефтебаза расположена вблизи населенного пункта Раздорово, что в 20 км от Смоленска.

Удары по российским нефтебазам - что известно

Этой ночью "Роснефть" недосчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области (Россия).

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Как сообщил УНИАН информированный источник, на этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российской "горючки". После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

Директор Центра исследований национальной устойчивости Олег Белоколос отмечал в эфире проекта "Тема с Мосейчук", что дальнейшие атаки Сил обороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к тому, что Россия не сможет их восстановить, а на внутреннем рынке РФ возникнет дефицит. Он отметил, что если Украина будет поддерживать такой же масштаб и темп этих атак, то Россия не сможет их восстанавливать, потому что там очень много технических деталей. При этом добавил, что речь идет об оборудовании, которое нельзя украсть и привезти в кармане где-то контрабандой.

По его словам, о серьезной угрозе своей нефтеперерабатывающей промышленности уже открыто говорят сами россияне.

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