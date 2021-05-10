В России танк врезался в светофор / скриншот
В России в Хабаровске танк Т-80БВМ, который возвращался с парада 9 мая, врезался в светофор.
Видео инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.
В ДТП никто из пешеходов не пострадал, светофор смог удержаться на месте.
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