Публикации об этом стали появляться в региональных СМИ и на сайтах городских администраций в последнюю неделю.

В России усилилась агитация на военную службу по контракту.

22 марта издание 76.ru сообщило, что в Ярославской области начались "активная реклама" контрактной службы. Соответствующие объявления разместили в своих соцсетях администрации городов, поселков и районов Ярославской области.

В объявлении говорится о службе "в зоне специальной военной операции" и о том, что единовременная выплата тем, кто заключит контракт, составляет 295 тысяч рублей, а ежемесячная зарплата — около 200 тысяч рублей. Там также оговаривается ежедневная плата в 8 тысяч рублей за участие в "активных наступательных действия" и 50 тысяч рублей за "каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов".

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"Тайга.Инфо" писала, что мэрия Новосибирска рассылает управляющим организациям жилых домов просьбы разместить рекламу контрактной службы "на досках объявлений, на входных дверях и в подъездах". Издание "7×7" сообщало, что мэрия также попросила разместить рекламу службы на сайтах школ Новосибирска.

17 марта информация о приглашения на службу по контракту появилась, например, на официальных сайтах администраций Пятигорска и Курска.

Baza также обратила внимание, что подобные объявления были опубликованы в пабликах разных городов, сел и районов.

Ситуация с мобилизацией в РФ - детали

Планы Генштаба РФ набрать 400 тыс добровольцев-контрактников скорее сказочные, чем реальные. Россияне охотнее подпишут контракт с" Вагнером", чем с регулярной армией.

Только в этом месяце жители минимум 52 регионов России пожаловались в соцсетях на задержку денежных выплат российским военнослужащим. Выплаты не получают как добровольцы, так и мобилизованные, военные-контрактники.

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