В России умер разработчик 'Искандера'

Мамалыга также причастен к другим разработкам советской и российской армий.

В России умер главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, разработчик смертоносного комплекса также участвовал в создании тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У").

Кроме того, Мамалыге приписывают участие в разработке межконтинентальной ракеты "Гном", которая не пошла в серийное производство. Биографию Мамалыги в открытых источниках найти сложно. Не исключено, что он имел украинские корни, учитывая достаточно распространенную в Украине фамилию

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Он умер в возрасте 91 года. Мамалыга был награжден рядом высоких наград. Он был "лауреатом Государственной премии, Премии Правительства РФ, кавалером орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "Знака Почета", а также был членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

"Всю трудовую жизнь он посвятил работе в коломенском КБ машиностроения. Мамалыга участвовал в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских ПТРК", - говорится в некрологе холдинга "Высокоточные комплексы".

"Искандер-М" - что известно о разработке Мамалыги

Ракетный комплекс "Искандер-М" - "детище" Олега Мамалыги, которое российская пропаганда окрестила "непревзойденным". Он способен поражать цели с расстояния до 500 км менее чем за 4 минуты. Первый запуск состоялся уже после распада СССР, в начале 1993 года, а на вооружение российской армии он был принят в 2006-м.

Россия регулярно атакует Украину "Искандерами". Баллистические ракеты этого комплекса наносят большие разрушения. На его счету много жертв среди гражданского населения.

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