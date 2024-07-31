Российские военные "отработают задачи по снаряжению ракет-носителей "Искандер-М" и скрытному выдвижению для подготовки к проведению электронных пусков".

В России начался третий этап учений нестратегических ядерных сил. Как сообщает российское Минобороны, в нем задействованы ракетные соединения Южного и Центрального военных округов, а также личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ.

"В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что российские военные отработают "учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков".

Кроме того, подразделения авиации отработают "снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования".

Ядерные учения РФ

В начале мая российский Генеральный штаб по поручению Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил Военно-морского флота. Оккупанты заявили об отработке "вопросов применения нестратегического ядерного оружия".

В конце июля появились кадры учений в Республике Марий Эл с использованием мобильных пусковых установок ядерных ракет "Ярс".

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