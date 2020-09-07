В средней школе Кораблинского района Рязанской области РФ единственная ученица седьмого класса сняла на видео 54-летнего учителя, который мастурбировал во время урока.
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Как сообщает местный сайт RG62.iNFO, преподаватель совершал действия сексуального характера, сидя за учительским столом перед ученицей. Девочка находилась в шоковом состоянии, по окончании урока она немедленно сообщила о случившемся матери. Последняя незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.
Отмечается, что пока в школу ехали полицейские, руководство школы пыталось убедить мать ребенка «не выносить сор из избы».
Как стало известно, преподаватель и раньше совершал подобное в присутствии школьницы, однако у нее не было доказательств, поэтому девочка никуда не обращалась. Ранее у семиклассницы был кнопочный телефон без видеокамеры. Как только у нее появилась возможность снять видео, она предала ситуацию огласке.
Как сообщают «РИА Новости», педагог-извращенец уже уволен. Прокуратура выясняет обстоятельства его приема на работу. Правоохранители также оценят, как руководство школы контролировало качество работы этого педагога.
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