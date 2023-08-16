Его доставили в больницу, но спасти не смогли. Причину смерти генерала не уточняют.

В Рязанской области РФ скончался бывший руководитель Службы охраны на Кавказе (ФСО) России генерал-лейтенант Геннадий Лопырев.

Как пишет российское пропагандистское агентство "РИА-Новости", он находился в исправительной колонии №3, где отбывал наказание по обвинению в получении взяток.

Отмечается, что у Лопырева ухудшилось состояние здоровья, и его срочно доставили в Рязанскую областную больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти генерала не удалось. В то же время саму причину смерти не сообщают.

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Смерти те отстранения среди военной элиты РФ

По данным британской разведки, чистки в российской армии стали новым потрясением для военной элиты РФ, что привело к обострению и спорам между российским командованием. В России уже отстранили 15 офицеров.

В прошлом месяце в Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе и командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.

Сегодня, 16 августа, УНИАН сообщал о смерть заместителя министра обороны России - начальника Главного военно-политического управления МО Геннадия Жидко. Отмечается, что он умер в Москве на 58-м году жизни после продолжительной болезни.

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