В социальных сетях стало популярным видео из TikTok, на котором россиянин в одежде священнослужителя исполняет битбокс и призывает всех покаяться.
Как передает «Говорит Москва», в РПЦ обеспокоились и решили установить личность его автора.
На данный момент видео уже недоступно в TikTok, но ролик успел набрать в видеосети полмиллиона просмотров.
«Покайся, покайся, покайся, не стесняйся. Паки и паки миром Господу помолимся, е-е-е», - зачитывает автор.
Читайте такжеЖириновский завыл по-волчьи в прямом эфире (видео)В РПЦ при этом заявили, что мужчина не служит священником. Там назвали видео заведомо провокационным и вводящим в заблуждение:
«Малоизвестный актер пытается паразитировать на интересе людей к вере, что не может вызывать ничего, кроме отвращения».
Позже в сети появилась информация, что автора ролика нашли, им оказался актер Константин Самойлов из Екатеринбурга. По его словам, он облачился в одежду священника, когда был на съемках фильма, а видео записал, потому что «пробует разные образы и любит синтез в искусстве».
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