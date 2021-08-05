Известный мем в России переделали, и теперь речь идет не о "Регионах", а о партии Путина.

Российский левый политик Сергей Удальцов опубликовал популярный украинский политический мем про кота и бабушку, только с другой подписью.

Украинский мем, переделанный под российские реалии, Удальцов разместил на своей странице в Facebook.

На изображении есть бабушка, которая держит на руках кота, и нанесен такой текст: "Узнала, что внук голосовал за Единую Россию (в оригинале – "Регионы" ("Партия регионов") – Ред.). Переписала хату на кота".

Журналист Аркадий Бабченко заметил кражу украинского мема и на своей странице в соцсети посоветовал Удальцову "выплюнуть бандеровскую бяку".

"Бл*дь, они даже это сп*здили. Скажите кто-нить сталинисту Удальцову, что-ли… Выплюни бандеровскую бяку, Сережа!.. А то каждый раз в Ростове обижается один Янукович (сбежавший в РФ бывший лидер "Партии регионов" Виктор Янукович – Ред.)", – отметил он.

Напомним, в Украине мем про бабку и кота появился после того, как в Днепродзержинске (переименован в Каменское) летом 2012 года разместили билборд, на котором было написано: "Взнала, що внук голосував за Регіони. Переписала хату на кота".

Билборд не провисел долго – его заклеили, а позже сняли.

В конце октября 2012-го в Украине проходили выборы в Верховную Раду. Большинство голосов получила "Партия регионов" и президентом в то время тоже был "регионал" Виктор Янукович.

Янукович потерял власть в результате Революции достоинства – сбежал в Россию в конце февраля 2014 года и якобы живет в Ростове.

Напомним, в России с 17 по 19 сентября 2021 года должны пройти выборы депутатов Госдумы Федерального собрания страны VIII созыва.

Партия "Единая Россия" – крупнейшая в государстве, это партия власти. Фактически лидером политсилы является президент РФ Владимир Путин.

Сергей Удальцов не поддерживает режим Путина, однако и не является сторонником Украины. Политик говорил, что это Киев виновен в гибели "Боинга" 777 рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, а также поддерживал незаконную аннексию Крыма Россией.

Автор: Екатерина Присяжнюк