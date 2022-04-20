Такую практику внедрили в рамках уроков ОБЖ.

Российских студентов учат рыть окопы. Такую практику проводят в рамках уроков по основам безопасности жизнедеятельности.

Об этом сообщает российское СМИ SOTA.

Отмечается, что студентов заставили рыть окопы прямо во дворе техникума в Новочебоксарске.

На обнародованном видео запечатлены студенты второго курса. Руководство техникума заявило, что такие занятия позволят "будущим военнослужащим качественно и грамотно выполнять свои обязанности в соответствии с должностным предназначением в любой обстановке".

При этом в техникуме указали, что в данном случае дети роют одиночные окопы для стрельбы лежа.

Как ранее сообщал УНИАН, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что из-за безумных потерь оккупантов в Российской Федерации пытаются сформировать новую партию пушечного мяса для продолжения кровопролития и разрушения. Для этих целей Кремль собирается отправить на войну детей – так называемую "Юнармию" из оккупированного Россией Крыма.

В целом же состав юнармейского движения только на юге страны и во временно оккупированном Крыму – 194 тысячи юношей и девушек, что превышает количество вооруженных сил РФ, пущенных в действие в войне с Украиной.

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