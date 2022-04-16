Оккупационные власти так называемых "ЛНР" и "ДНР" мобилизуют в незаконные вооруженные формирования несовершеннолетних парней. На войну отправляют детей, которые были членами "патриотических клубов".
Соответствующей информацией поделилась уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в личном Telegram-канале.
"По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов, начиная с 16 лет", — заявила омбудсмен.
Денисова отметила, что среди подростков, которых отправили на войну, уже есть погибшие. Один из них — Иван Шифман, член так называемого военно-патриотического спортивного клуба "Наследники победы" Территориального штаба г. Комсомольское ОО "Военно-патриотического движения "Молодая гвардия-Юнармия". Как сообщила омбудсмен, пропаганда и военные учения среди детей проводятся в ОРДЛО с 2017 года.
Действия Российской Федерации по отношению к подросткам – это грубые нарушения Женевской конвенции. А согласно резолюции Совбеза ООН № 2427 (2018), дети, которые были завербованы в вооруженные формирования во время войны, должны считаться жертвами нарушения международного права.
Напомним, по данным украинской разведки, на территориях временно оккупированных Донецкой и Луганской областей был сорван план принудительной мобилизации. Из призывников хотели сформировать 17 стрелковых полков, однако эту задачу не удалось выполнить, так как мужчины массово избегают отправки в армию.
Война Российской Федерации против Украины
- 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.