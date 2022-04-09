С начала года в ее ряды вступили 16,5 тысяч юношей и девушек.

Из-за безумных потерь оккупантов РФ пытается сформировать новую партию пушечного мяса для продолжения кровопролития и разрушения. Собираются отправить на войну детей – так называемую "Юнармию" из оккупированного Крыма.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

В частности, омбудсменка сообщила о расширении российской детско-юношеской милитарной организации "Юнармия" в регионах, граничащих с Украиной. С начала года в ее ряды вступили 16,5 тысячи юношей и девушек, создано 85 новых отрядов.

В целом же состав юнармейского движения только на юге страны и во временно оккупированном Крыму – 194 тысячи юношей и девушек, что превышает количество вооруженных сил РФ, пущенных в действие в войне с Украиной.

В планах рашистов проведение Армейских международных игр 2022 года, где будут готовить молодежь к настоящей войне.

Денисова также подчеркнула, что пропагандируя вступление в армию среди гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины, РФ нарушает законы Женевской конвенции по защите гражданского населения во время войны и права детей по привлечению их к вооруженным конфликтам.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", – сказала Денисова.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские защитники ликвидировали более 19 тысяч оккупантов. начала полномасштабного вторжения россияне потеряли от 15 до 20% боевой мощ

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