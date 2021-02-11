В Нижегородской области в одном из городов появились собаки необычного цвета. Скорее всего, животные искупались в воде с химическим веществом.

В России в одном из городов в Нижегородской области нашествие синих собак.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

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По данным сообщества, стаи синих собак бродят в окрестностях местного предприятия "Дзержинское оргстекло".

"По всей видимости, собаки приобрели синий оттенок после того, как искупались в отходах производства. На предприятии используется медный купорос и другие вещества, которые при попадании на кожу или шерсть, могут давать такой оттенок", - говорится в сообщении.

Как сообщается, глава предприятия объяснил, что в прошлом собаки уже неоднократно "синели" именно по этой причине.

По данным росСМИ, синие собаки шокируют местных жителей. Некоторые пользователи соцсетей стали шутить над животными, однако большинство людей обеспокоены.

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Автор: Екатерина Лиманская